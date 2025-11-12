Этот маринад делает утку звездой любого застолья

Превращение обычной запеченной утки в кулинарный праздник начинается с маринада. Мед и горчица, объединившись, создают неповторимый вкусовой аккомпанемент, где нежная сладость гармонично сочетается с пикантной горчинкой и пряным ароматом.

Основа волшебства — в простом соусе. Вам понадобится: по 2 и 1,5 ст. л. меда и горчицы соответственно, 3 ложки соевого соуса для солености, 1 ложка лимонного сока для свежести, а также чеснок, паприка, соль и перец для пряных нот. Все это взбивается в гладкий, блестящий соус.

Этой пастой тщательно обмажьте подготовленную тушку птицы. Не забудьте о проколах — они словно открывают поры для вкуса. Долгое маринование (в идеале ночное) творит чудеса. Духовка, разогретая до 180 градусов, завершает процесс, даря мясу сочность, а кожице — хрустящую, бронзовую глазурь. Это тот самый штрих, который отличает домашнюю готовку от шеф-поварской работы.

Ранее мы рассказали, как приготовить утку в медово-соевом маринаде.