Энергия на тарелке: почему диетологи советуют этот рецепт риса с овощами

Пост — это отличный повод наладить пищеварение и добавить в рацион максимум клетчатки. Но часто кажется, что полезное — это невкусно. Сегодня я развею этот миф рецептом, который стал хитом в моей семье. Здесь нет сложных ингредиентов, только то, что найдется в холодильнике у каждой хозяйки.

Ингредиенты: 200 г риса басмати, 100 г моркови, 150 г стручковой фасоли, 100 г консервированной кукурузы, 1 ст. л. семян кунжута, соль, 400 мл кипятка. На сухой сковороде обжариваю кунжут 1 минуту, отправляю туда морковь соломкой и фасоль, жарю 3–4 минуты. Добавляю рис, заливаю кипятком, солю и тушу под крышкой 12–15 минут. За 2 минуты до готовности добавляю кукурузу. Благодаря этому приему зерна пропитываются соками, и рис с овощами получается невероятно ароматным.

Попробуйте этот вариант риса с овощами, и вы увидите, что постный стол может быть разнообразнее привычного меню. Добавьте горсть грецких орехов (30 г) при подаче для хруста — и получится блюдо, достойное ресторана.

