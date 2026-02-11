Быстрый салат с копченой курицей: готовим за 15 минут

Зимняя Олимпиада — 2026
Сочетание насыщенной копченой курицы и свежих хрустящих овощей — беспроигрышное и очень любимое. Добавьте один секретный ингредиент, и он станет еще интереснее. Какой? Узнайте далее! Делимся идеальным рецептом.

Возьмите 250-300 г филе копченой курицы, нарежьте его удобными ломтиками или соломкой. Переложите в просторную салатную миску. Далее возьмите 1 крупный свежий огурец и 1 сладкий хрустящий перец (лучше желтый или оранжевый для цвета). Огурец нарежьте полукружками, перец — тонкой соломкой. Отправьте к курице.

Теперь настало время для сырной ноты — 100-150 г твердого сыра (например, «Гауда» или «Эдам») натрите на крупной терке прямо в миску. Измельчите небольшой пучок свежего укропа и зеленого лука. Зелень добавьте к остальным ингредиентам.

А вот и главный штрих — добавьте 2-3 ст. л. обжаренных кедровых орешков. Они раскроются в салате хрустящими нотками с нежным сливочным послевкусием. Заправьте салат 3-4 ст. л. натурального йогурта, смешанного с 1 ч. л. дижонской горчицы, слегка посолите и поперчите по вкусу. Аккуратно, но тщательно все перемешайте.

Подавайте салат сразу, пока орешки сохраняют хруст. Он сытный, сбалансированный и готовится буквально за 15 минут.

  • Совет: если у вас нет кедровых орешков, их можно заменить на обжаренные семечки или грецкие орехи. А йогурт для более яркого вкуса можно заменить на нежирную сметану или легкий майонез.

Оксана Головина
О. Головина
