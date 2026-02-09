Быстро, сытно и вкусно — легкий салат с пекинской капустой и курицей

Готовим легкий салат с пекинской капустой и курицей к ужину — быстро и сытно. Это блюдо — готовое решение для тех, кто хочет перекусить, а времени на готовку нет.

Попробуйте легкий салат с пекинской капустой и курицей вместе с хрустящей булочкой. Можно использовать салат в качестве намазки на хлеб.

Ингредиенты

Вареные яйца — 2 шт.

Пекинская капуста — 200 г

Отварное филе курицы — 250 г

Колючий огурчик — 3 шт.

Майонез — 30 г

Соль — на вкус

Черный перец — на вкус

Способ приготовления

Курицу превратите в кубики. Аналогично поступите с яйцами. Огурчик нарежьте кружочками. Пекинскую капусту разорвите на средних размеров кусочки. В большой миске соедините все компоненты, дополните их майонезом, посолите и поперчите.

