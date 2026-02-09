Быстро, сытно и вкусно — легкий салат с пекинской капустой и курицей

Готовим легкий салат с пекинской капустой и курицей к ужину — быстро и сытно. Это блюдо — готовое решение для тех, кто хочет перекусить, а времени на готовку нет.
Попробуйте легкий салат с пекинской капустой и курицей вместе с хрустящей булочкой. Можно использовать салат в качестве намазки на хлеб.
Ингредиенты
- Вареные яйца — 2 шт.
- Пекинская капуста — 200 г
- Отварное филе курицы — 250 г
- Колючий огурчик — 3 шт.
- Майонез — 30 г
- Соль — на вкус
- Черный перец — на вкус
Способ приготовления
- Курицу превратите в кубики. Аналогично поступите с яйцами.
- Огурчик нарежьте кружочками.
- Пекинскую капусту разорвите на средних размеров кусочки.
- В большой миске соедините все компоненты, дополните их майонезом, посолите и поперчите.
