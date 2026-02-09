Зимняя Олимпиада — 2026
Быстро, сытно и вкусно — легкий салат с пекинской капустой и курицей

Легкий салат с пекинской капустой и курицей Легкий салат с пекинской капустой и курицей Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим легкий салат с пекинской капустой и курицей к ужину — быстро и сытно. Это блюдо — готовое решение для тех, кто хочет перекусить, а времени на готовку нет.

Попробуйте легкий салат с пекинской капустой и курицей вместе с хрустящей булочкой. Можно использовать салат в качестве намазки на хлеб.

Ингредиенты

  • Вареные яйца — 2 шт.
  • Пекинская капуста — 200 г
  • Отварное филе курицы — 250 г
  • Колючий огурчик — 3 шт.
  • Майонез — 30 г
  • Соль — на вкус
  • Черный перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Курицу превратите в кубики. Аналогично поступите с яйцами.
  2. Огурчик нарежьте кружочками.
  3. Пекинскую капусту разорвите на средних размеров кусочки.
  4. В большой миске соедините все компоненты, дополните их майонезом, посолите и поперчите.

Также предлагаем приготовить песочное печенье с миндалем.

