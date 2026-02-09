Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:28

Стало известно, как армия России может применять РСЗО «Сарма» в зоне СВО

Военэксперт Кнутов: РСЗО «Сарма» может использоваться для атаки на эшелоны ВСУ

РСЗО «Сарма» РСЗО «Сарма» Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости
Реактивная система залпового огня «Сарма» может использоваться армией России для поражения железнодорожных эшелонов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, это лишь одна из задач широкого спектра, которую можно решить с помощью этого оружия в зоне специальной военной операции.

Сейчас РСЗО «Сарма» уже применяется в ходе СВО и показывает высокие результаты ведения огня. Такие машины как раз нужны, особенно в контрбатарейной борьбе, для подавления пунктов управления, уничтожения опорных пунктов, поражения скопления личного состава противника, а в ряде случаев даже и для нанесения ударов по железнодорожным станциям либо эшелонам, если они находятся на этих станциях. Поэтому задачи у машины достаточно широкие, и отсюда востребованность подобного типа оружия в зоне СВО, — пояснил Кнутов.

Ранее Россия впервые представила новейший образец РСЗО «Сарма» на международной выставке вооружений World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Реактивную систему залпового огня показали в составе единого разведывательно-ударного комплекса для нанесения огневого поражения.

