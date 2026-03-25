Бисквит на трех яйцах: воздушная классика с секретными хитростями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Бисквит — это основа огромного множества десертов, среди которых и торты, и рулеты, и пирожные. Но не всегда под рукой есть большое количество яиц.

Классический вариант бисквита предполагает 4–6 яиц, однако мы предлагаем вам вариант на трех яйцах, который ничуть не уступает по пышности и вкусу. Давайте разбираться, как приготовить идеальный бисквит с минимальным набором ингредиентов!

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 100 г сахара
  • 100 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя (по желанию)
  • Щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного сахара или цедра половины лимона для аромата

Пошаговый способ приготовления

  1. Заранее достаем яйца из холодильника, чтобы они были комнатной температуры.
  2. Просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Так тесто будет более воздушным.
  3. Подготавливаем форму для выпечки: смазываем ее маслом или застилаем пергаментом.
  4. Аккуратно отделяем белки от желтков в две разные миски.
  5. Следим, чтобы в белки не попало ни капли желтка, — это важно для хорошего взбивания.
  6. В чистой и сухой емкости начинаем взбивать белки. Лучше использовать среднюю скорость миксера.
  7. Когда масса начнет пениться, добавляем немного соли и половину сахара.
  8. Увеличиваем скорость и взбиваем до устойчивых пиков — белки должны держать форму и не стекать с венчика.
  9. В другой емкости нужно взбить желтки с оставшимся сахаром и ванильным сахаром. Взбиваем до тех пор, пока масса не станет пышной и светлой. Это может занять три — пять минут.
  10. Вводим взбитые белки в желтковую массу в несколько этапов, аккуратно мешая лопаткой снизу вверх, дабы не разрушить воздушность.
  11. Постепенно добавляем просеянную муку, осторожно перемешивая, чтобы тесто осталось легким.
  12. Разогреваем духовой шкаф до 170 градусов.
  13. Переливаем тесто в заранее подготовленную форму, аккуратно разравниваем поверхность.
  14. Выпекаем примерно полчаса, не открывая дверцу первые 20 минут. В противном случае бисквит может осесть.
  15. Проверяем готовность зубочисткой или деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, то бисквит готов.
  16. Достаем бисквит из духовки и оставляем в форме на пять минут.
  17. Затем аккуратно извлекаем из формы и даем полностью остыть на решетке.

Секреты удачного бисквита

  • Комнатная температура яиц — это ключ к хорошему взбиванию.
  • Отделение белков от желтков должно быть аккуратным — без капли жира или желтка в белках.
  • Мука всегда просеивается, чтобы насытить ее кислородом и улучшить структуру теста.
  • Перемешивание теста должно быть нежным и аккуратным — без резких движений.
  • Не открывайте духовку первые 20 минут, иначе бисквит может осесть.
  • Остывание на решетке предотвращает запотевание и уплотнение коржа.

Этот легкий, воздушный и ароматный бисквит отлично подойдет для десертов или как самостоятельное угощение. Приятного чаепития!

Проверено редакцией
Александра Вкусова
