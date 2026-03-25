Бисквит на трех яйцах: воздушная классика с секретными хитростями

Бисквит — это основа огромного множества десертов, среди которых и торты, и рулеты, и пирожные. Но не всегда под рукой есть большое количество яиц.

Классический вариант бисквита предполагает 4–6 яиц, однако мы предлагаем вам вариант на трех яйцах, который ничуть не уступает по пышности и вкусу. Давайте разбираться, как приготовить идеальный бисквит с минимальным набором ингредиентов!

Ингредиенты

3 яйца

100 г сахара

100 г муки

1 ч. л. разрыхлителя (по желанию)

Щепотка соли

1 ч. л. ванильного сахара или цедра половины лимона для аромата

Пошаговый способ приготовления

Заранее достаем яйца из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Просеиваем муку вместе с разрыхлителем. Так тесто будет более воздушным. Подготавливаем форму для выпечки: смазываем ее маслом или застилаем пергаментом. Аккуратно отделяем белки от желтков в две разные миски. Следим, чтобы в белки не попало ни капли желтка, — это важно для хорошего взбивания. В чистой и сухой емкости начинаем взбивать белки. Лучше использовать среднюю скорость миксера. Когда масса начнет пениться, добавляем немного соли и половину сахара. Увеличиваем скорость и взбиваем до устойчивых пиков — белки должны держать форму и не стекать с венчика. В другой емкости нужно взбить желтки с оставшимся сахаром и ванильным сахаром. Взбиваем до тех пор, пока масса не станет пышной и светлой. Это может занять три — пять минут. Вводим взбитые белки в желтковую массу в несколько этапов, аккуратно мешая лопаткой снизу вверх, дабы не разрушить воздушность. Постепенно добавляем просеянную муку, осторожно перемешивая, чтобы тесто осталось легким. Разогреваем духовой шкаф до 170 градусов. Переливаем тесто в заранее подготовленную форму, аккуратно разравниваем поверхность. Выпекаем примерно полчаса, не открывая дверцу первые 20 минут. В противном случае бисквит может осесть. Проверяем готовность зубочисткой или деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, то бисквит готов. Достаем бисквит из духовки и оставляем в форме на пять минут. Затем аккуратно извлекаем из формы и даем полностью остыть на решетке.

Секреты удачного бисквита

Комнатная температура яиц — это ключ к хорошему взбиванию.

Отделение белков от желтков должно быть аккуратным — без капли жира или желтка в белках.

Мука всегда просеивается, чтобы насытить ее кислородом и улучшить структуру теста.

Перемешивание теста должно быть нежным и аккуратным — без резких движений.

Не открывайте духовку первые 20 минут, иначе бисквит может осесть.

Остывание на решетке предотвращает запотевание и уплотнение коржа.

Этот легкий, воздушный и ароматный бисквит отлично подойдет для десертов или как самостоятельное угощение. Приятного чаепития!

