02 декабря 2025 в 06:32

Журналист из ФРГ рассказал, чего хотят большинство военных ВСУ

Die Welt: многие солдаты ВСУ хотят скорейшего заключения мира

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Многие украинские военнослужащие не желают продолжения конфликта с Россией и хотят скорейшего мира, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер. По его словам, солдаты признаются, что «сыты по горло».

Ваннер пояснил, что об этом он слышал лично «снова и снова». Журналист уточнил, что есть и такие, кто придерживается радикальной позиции, однако тех, кто желает вернуться к спокойной жизни, «куда больше».

Ранее сообщалось, что украинское командование перебрасывает в Сумскую область ударную группировку численностью до 10 тыс. военнослужащих. Целью является организация наступления на Курскую область. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.

Тем временем пресс-служба МО РФ информировала, что российские военные в течение осеннего периода освободили 87 населенных пунктов в зоне СВО. Наибольшее количество территорий было освобождено в Донецкой Народной Республике — 31. В Харьковской области бойцы «Севера» и «Запада» освободили 11 населенных пунктов. В Днепропетровской области военнослужащие группировки «Восток» установили контроль над 24 населенными пунктами.

