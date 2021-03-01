Журнал Foreign Policy назвал финансовую политику Украины опасной

https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Государственный долг Украины растёт без остановки, а президент страны Владимир Зеленский только усугубляет ситуацию. Об этом написал американский журнал Foreign Policy.

Авторы публикации отмечают , что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал, что уровень государственного долга Украины в 2020 году превысит 65,4% ВВП. При этом в первом полугодии 2021 года Киев должен выплатить 11 миллиардов долларов по обязательствам. Во втором полугодии страну ждёт еще один платёж в размере 10 миллиардов долларов.

МВФ предоставляет Украине финансовую помощь при условии проведения реформ, которые в будущем позволят снизить зависимость государства от иностранных финансовых вливаний. Однако Киев, как пишет Foreign Policy, старается всячески обойти условия фонда. Издание отмечает, что подобная стратегия представляется опасной для страны, желающей иметь хорошие отношения с США и Западной Европой, которые являются основными источниками финансов, поступающих в МВФ.

В январе 2021 года госдолг Украины вырос на 500 миллионов долларов и составил 90,74 миллиарда долларов.

При этом в декабре 2020 года МВФ решил пересмотреть программу целевого кредита для страны и остался недоволен прогрессом Киева на пути реформ.

Как стало известно позднее, миссия МВФ была завершена в связи с вопросами касающимися борьбы с коррупцией, судебной реформой и работой Национального банка.

Новая программа поддержки Украины была одобрена советом управляющих МВФ в июне 2020 года. Он рассчитана на полтора года и предполагает выплаты в объёме 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов Украина уже получила. Ещё четыре транша будут содержать по 700 миллионов долларов. Предполагалось, что они должны поступить в конце июля и в конце сентября — по итогам двух обзоров в 2021 году.

Ранее стало известно, что партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» лишилась государственного финансирования после выявления Национальным агентством противодействия коррупции (НАПК) нарушений в её отчётах. Об этом писал NEWS.ru.