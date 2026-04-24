24 апреля 2026 в 11:57

Мошенники взялись за владельцев дач

Мошенники придумали новую схему с владельцами дач

Мошенники придумали новые схемы, ориентированные на владельцев дач, сообщают «Известия». Преступники отправляют жертвам поддельные сообщения о выявленных на участках нарушениях.

По информации журналистов, затем злоумышленники предлагают владельцам дач оплатить штраф «со скидкой». Затем номер телефона передают в кол-центр, где мошенники применяют схему со взломом «Госуслуг».

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что злоумышленники обманывают водителей рассылками. Мошенники чаще используют фейковые домовые чаты для своих махинаций.

До этого специалист по кибербезопасности Тимофей Воронин заявил, что злоумышленники стали использовать схемы обмана россиян, выдавая себя за банки, предлагающие ипотечные кредиты. По его словам, мошенники привлекают граждан, обещая им выгодные условия займа или денежное вознаграждение за участие в финансовых операциях. Для вывода средств преступники активно используют механизмы с участием дропперов, что делает возврат денег практически невозможным.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

