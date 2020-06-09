Жители Риги остались без света из-за технологического сбоя

https://static.news.ru/photo/cc7582ea-aa2d-11ea-8036-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Значительная часть Риги и Рижского региона остались без электроснабжения из-за технологического сбоя. В городе не работает большинство светофоров, нарушено движение общественного транспорта.
Отключился кабель мощностью 330 кВ между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией. В результате этого отключилась генерация электроэнергии на ТЭЦ-2 в Риге, что вызвало перегрузку в сети, — сообщается на сайте латвийского оператора высоковольтных сетей Augstsprieguma tikls.
Энергетики обещают восстановить электроснабжение в ближайшие часы.
Как писал NEWS.ru, гроза привела к обесточиванию трёх районов Чечни с населением более 187 тысяч человек. На подстанции отключилась система шин. Отключение электроэнергии затронуло Урус-Мартановский, Ачхой-Мартановский и Грозненский районы. Аварии предшествовало отключение на высоковольтной линии Плиево — Самашки, после которого электроснабжения на два часа лишились почти 98 тысяч человек в Ачхой-Мартановском районе.