Жители Риги остались без света из-за технологического сбоя

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Польша скоро может открыть свои границы, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.

Сегодня эта тема будет обсуждаться на заседании совета министров. Мы примеряемся к тому, чтобы восстановить движение через границу, — сказал Шумовский в эфире радиостанции RMF FM. Он отметил, что главный...