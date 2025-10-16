Жители одного украинского города смогут прогуляться по парку Трампа Парк в Чернигове переименовали в честь Трампа

В украинском Чернигове сквер «Сказка» получил новое название в честь американского лидера Дональда Трампа, сообщило издание «Суспільне Чернігів». Решение о присвоении площади имени главы США было принято на сессии городского совета при поддержке 22 депутатов.

В официальном обосновании указано, что переименование выполнено для признания заслуг видных современных руководителей. Кроме того, это было сделано в целях привлечения мировой общественности к восстановлению города.

