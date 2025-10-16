Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 16:29

Жители одного украинского города смогут прогуляться по парку Трампа

Парк в Чернигове переименовали в честь Трампа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В украинском Чернигове сквер «Сказка» получил новое название в честь американского лидера Дональда Трампа, сообщило издание «Суспільне Чернігів». Решение о присвоении площади имени главы США было принято на сессии городского совета при поддержке 22 депутатов.

В официальном обосновании указано, что переименование выполнено для признания заслуг видных современных руководителей. Кроме того, это было сделано в целях привлечения мировой общественности к восстановлению города.

Ранее пресс-служба главы Киргизии сообщила, что президент Садыр Жапаров подписал закон об изменении названия города Джалал-Абад на Манас. Документ, принятый парламентом страны 10 сентября, начнет действовать спустя 10 дней после его официальной публикации.

Кроме того, депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Шаманов раскритиковал инициативу по переименованию казачьих станиц на территории Чечни. Выступая на заседании палаты, парламентарий заявил о недопустимости изменения исторических наименований населенных пунктов в регионе.

Дональд Трамп
Украина
Чернигов
парки
