Жители Киева вышли на митинг к офису Зеленского

https://static.news.ru/photo/42d312d6-d02b-11ea-82ee-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Общественное объединение «Движение сопротивления капитуляции» организовало митинг возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Активисты недовольны условиями перемирия в Донбассе.

В настоящий момент на улице собрались от 300 до 500 человек, передаёт РИА Новости. Люди выступают в формате открытого микрофона, где каждый может выйти и высказаться. Периодически активисты кричат «Нет капитуляции» и «Зелю (Зеленского. — NEWS.ru) прочь».

Фактически, объявляя перемирие, власть обезоружила нашу армию. Мы лишены права открывать огонь в ответ. То есть мы станем мишенью. Мы лишены права вести разведывательную деятельность. В условиях боевых действий это означает, что у армии «выколоты глаза», — говорится в Facebook Движения сопротивлению капитуляции.

На месте дежурят полицейские, которые проверяют рюкзаки пришедших, однако не предпринимают больше никаких действий.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Перемирие в регионе объявляли уже неоднократно, однако впоследствии всё равно происходят перестрелки.

Ранее, как писал NEWS.ru, главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе. Вместе с тем он предупредил, что в случае необходимости украинские военные смогут дать «должный отпор» нарушителям договорённостей.

Накануне приказ о прекращении огня с полуночи 27 июля издало управление Народной милиции ДНР. Аналогичное распоряжение доведено и до подразделений Народной милиции ЛНР.