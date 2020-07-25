Народная милиция ДНР получила приказ о прекращении огня в Донбассе

https://static.news.ru/photo/3b694992-cf23-11ea-8ffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приказ о полном прекращении огня с 27 июля издан и доведён до личного состава Народной милиции Донецкой народной республики. Об этом заявил начальник ведомства Денис Синенков.

В управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведён в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись, — заявил Синенков журналистам.

Командиры подразделений проинструктировали личный состав, в каждом подразделении будет контролироваться выполнение достигнутых договорённостей.

В случае агрессии со стороны противника Народная милиция, при получении соответствующего приказа, готова к адекватным действиям, — подчеркнул Синенков.

NEWS.ru писал, что ВСУ обстреляли территорию ДНР из миномётов накануне нового перемирия. Около пяти утра украинская сторона выпустила по югу республики 50 миномётных боеприпасов калибра 82 и 120 мм. Под огонь попали село Васильевка, посёлки Каштановое, Крутая Балка, шахты «Трудовская» и Коминтерново.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.