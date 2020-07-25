Подразделения ЛНР получили приказ о бессрочном прекращении огня

https://static.news.ru/photo/99cbbdb2-cf28-11ea-a916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Народная милиция ЛНР издала приказ о бессрочном прекращении огня. Документ вступает в силу с полуночи 27 июня. Приказ был издан в рамках договорённостей о дополнительных мерах контроля за прекращением огня на территории Донбасса, достигнутых в ходе заседания контактной группы 22 июля.

Переговоры прошли в видеорежиме. Представители МИД ДНР сообщили о согласовании мер контроля по прекращению огня с 27-го числа. Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, в свою очередь, подчеркнул, что соответствующий приказ уже доведён всем подразделениям и до каждого военнослужащего в республике.

За нарушения условий виновный будет нести дисциплинарную ответственность. Её нормы также доведены до каждого милиционера в ЛНР. Как сообщил начальник управления милиции, в приказе отражены все меры контроля и предотвращения огня, которых добивались в республике.

С 00:01 (совпадает с мск) 27 июля 2020 года Народная милиция Луганской народной республики готова к выполнению условий дополнительных мер контроля действующего режима прекращения огня. Мы ждём аналогичного решения с украинской стороны. В случае нарушений Киевом договорённостей, при получении приказа, милиция готова к пресечению действий украинских силовиков, — цитирует Лещенко РИА Новости.

Ранее стало известно, что приказ о полном прекращении огня с 27 июля издан и доведён до личного состава Народной милиции Донецкой народной республики. Об этом заявил начальник ведомства Денис Синенков.

NEWS.ru писал, что ВСУ обстреляли территорию ДНР из миномётов накануне нового перемирия. Около пяти утра украинская сторона выпустила по югу республики 50 миномётных боеприпасов калибра 82 и 120 мм. Под огонь попали село Васильевка, посёлки Каштановое, Крутая Балка, шахты «Трудовская» и Коминтерново.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.