Главком ВС Украины назвал условие, при котором Киев нарушит перемирие с ДНР

https://static.news.ru/photo/b149b468-cf45-11ea-a2f8-fa163e074e61_660.jpg Руслан Хомчак Фото: mil.gov.ua

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что доволен ходом подготовки к прекращению огня в Донбассе. В случае необходимости, подчеркнул он, украинские военные смогут дать «должный отпор» нарушителям договорённостей, для чего уже созданы «соответствующие дополнительные резервы».

Соглашение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения вступает в действие в ночь с 26 на 27 июля 2020 года.

Ещё раз подчеркиваю, что меры прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договорённостей противником, [права] действовать в соответствии с нормами международного права и законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью людей, повреждения или уничтожения инфраструктуры, — приводит издание «Час пик» слова главкома.

Также Хомчак призвал украинских военных не поддаваться на возможные провокации. Он выразил надежду, что данная попытка обеспечить глобальное перемирие даст возможность политикам и дипломатам двигаться дальше для достижения долгожданного мира.

Договориться об условиях перемирия удалось на заседании Трёхсторонней контактной группы, которое прошло в среду, 22 июля, в формате видеоконференции. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России. Это рабочий орган для решения оперативных вопросов по Минским соглашениям, которые были разработаны в 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе.

Документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.