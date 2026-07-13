Жена бойца ВСУ отдала мошенникам крупную сумму денег

Жена бойца ВСУ, который находился в российском плену, отдала мошенникам $9,5 тыс. (727 890 рублей), думая, что они помогут в возвращении супруга, сообщила пресс-служба генерального прокурора Украины. Злоумышленник сказал, что у него есть связи с влиятельными людьми, которые за деньги помогут включить военнопленного в списки на обмен.

В течение ноября 2024-го — января 2025 года потерпевшая перечислила на банковские счета подозреваемого, а также на счет связанного с ним лица 422 360 гривен ($9,5 тыс.), — говорится в сообщении.

Об обмане женщина узнала, когда муж вернулся на Украину по официальному обмену, а мошенник после долгих переписок и звонков скрылся на территории другой страны. По данным следствия, у обманщика не было реальных возможностей повлиять на обмен. Сейчас правоохранительные органы объявили его в розыск, а также устанавливают других потерпевших.

Ранее в Астрахани девочка отдала мошенникам золотые украшения и наличные почти на 30 млн рублей. Преступники позвонили ей по видеосвязи и представились работниками «Госуслуг» и ФСБ. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».