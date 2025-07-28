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28 июля 2025 в 10:52

Зеленского сравнили с загнанной в угол крысой

Медведчук: Зеленский поссорился с Западом и загнал себя в политический тупик

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в загнанную в угол крысу, поссорившись с Россией и коллективным Западом, написал в статье для сайта движения «Другая Украина» председатель его совета Виктор Медведчук. По его словам, в политический тупик украинского лидера привели «ограниченность, некомпетентность, жадность и трусость», Зеленский предал избирателей, которым обещал принести мир.

Сегодня Зеленский представляет собой загнанную в угол испуганную крысу. Он ухитрился поссориться как с Россией, так и с коллективным Западом. Он еще надеется всех обмануть, надеется вернуть вчерашний день и триумфы, но это просто невозможно, — написал Медведчук.

Зеленский был вынужден атаковать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), так как совершенно их не контролировал. Президент «уничтожает любую силу», с которой не может договориться, считает Медведчук. По его словам, Зеленский испугался лишиться европейских денег и в последний момент пошел на попятную. Украинский лидер не сможет обвинить в атаке на НАБУ и САП ближайшее окружение, так как «коллективному Западу в жертву нужен он», заключил политик.

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Это вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах, где участники акций требовали сохранения независимости антикоррупционных институтов.

Позже Зеленский заявил, что отозвал спорный законопроект о реформе антикоррупционных органов. Он отметил, что внес на рассмотрение новый документ, который полностью отменяет положения предыдущего закона.

Владимир Зеленский
Виктор Медведчук
Украина
Запад
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