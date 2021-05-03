Зеленский заявил о ведущейся в Европе войне из-за Крыма

https://static.news.ru/photo/e5d44c1e-acb4-11eb-b286-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей встречи в Варшаве с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии сообщил о ведущейся в Европе войне из-за Крыма. Видео заявления украинского лидера пресс-служба офиса президента опубликовала в Facebook.

Когда аннексирована часть Украины — наш полуостров Крым — и когда у нас идёт война на востоке. Это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе, — сказал политик.

Он выразил благодарность международным партнёрам за внимание и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Зеленский отметил, что украинцы всегда боролись за свою независимость, напомнив о событиях на Майдане 2014 года.

Кроме того, президент подчеркнул, что «Украина — мощное государство, которое только укрепит Европейский союз».

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским рассказал, что члены НАТО обсудят вступление Украины в Североатлантический альянс в июне. Он отметил, что тема безопасности Украины и Белоруссии также будет подниматься на саммите «Бухарестской девятки» — стран НАТО Восточноевропейского региона. Особенно актуален вопрос с Украиной из-за российского военного присутствия у границы.

Ранее президент Украины заявил, что вступление в НАТО даст единственную гарантию безопасности для Украины.