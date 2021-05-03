Переговоры о вступлении Украины в НАТО начнутся в июне

https://static.news.ru/photo/e946de92-ac1a-11eb-a518-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Члены НАТО обсудят вступление Украины в Североатлантический альянс в июне. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передаёт ТАСС.

Мы говорили о приближающемся саммите всего Североатлантического альянса, который состоится через полтора месяца. В середине июня он пройдёт в Брюсселе. Эта тема [безопасности Украины] там со всей уверенностью будет обсуждаться, — заявил политик.

Он отметил, что тема безопасности Украины и Белоруссии также будет подниматься на саммите «Бухарестской девятки» — стран НАТО Восточноевропейского региона. Особенно актуален вопрос с Украиной из-за российского военного присутствия у границы, подчеркнул он.

Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется, — заключил Дуда.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО даст единственную гарантию безопасности для Украины. Политик подчеркнул, что ждёт от Североатлантического альянса плана действий для Киева по подготовке к членству в организации.

НАТО и Евросоюзу следует принять Украину в свой состав, поскольку Киев не может бесконечно оставаться «в прихожей», заявил украинский лидер. Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает просьбу Киева о вступлении в Альянс.