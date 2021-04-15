Зеленский считает, что «настал момент» пригласить Украину в НАТО и ЕС

https://static.news.ru/photo/23f115e4-9e29-11eb-a545-96000091f725_660.jpg Фото: POOL New/Reuters

НАТО и Евросоюзу настала пора принять Украину в свой состав. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО, — заявил он в интервью Le Figaro.

Беседа состоялась накануне проведения в Елисейском дворце переговоров украинского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном. При этом Зеленский посетовал, что у французского лидера отношения с президентом России Владимиром Путиным лучше, чем с ним.

Если ЕС и Эммануэль Макрон действительно считают нас членами европейской семьи, то они должны действовать соответствующим образом. Пора перейти от разговоров к решениям, — резюмировал президент Украины.

Кроме того, Зеленский заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддерживает просьбу Украины о вступлении в НАТО.

Ранее Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена помочь Киеву как можно скорее стать членом НАТО.

Он отметил, что Байден является «хорошим другом» Украины, но он «должен сделать больше» для сдерживания Москвы и урегулирования конфликта в Донбассе. Кроме того, Киеву, по словам Зеленского, требуется «больше денег и оружия».

Как сообщал NEWS.ru, бывший президент и народный депутат Украины Пётр Порошенко считает, что настал «выгодный момент» для получения плана действий для членства страны в НАТО. Ранее за предоставление ПДЧ Украине высказались власти Литвы и Латвии.