Зеленский назвал вступление в НАТО гарантией безопасности Украины

https://static.news.ru/photo/60c3fe30-9f7a-11eb-96f2-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственную гарантию безопасности для Украины. По его мнению, это вступление в НАТО.

Политик заявил, что американо-российская встреча на высшем уровне может привести к разрядке напряжённости на востоке Украины. Обострение конфликта является испытанием «для Европы и Запада в целом», сказал он в интервью Daily Telegraph.

«Это не просто борьба за территорию. Это конфликт, который решает, будет ли сохранён истинный демократический порядок, сработает ли принцип нерушимости границ, будет ли свобода наций в выборе своей судьбы. Поэтому для западных стран логично поддержать Украину», — цитирует его издание.

Кроме того, Зеленский ждёт, когда НАТО сможет предоставить Киеву план действий по подготовке к членству в Альянсе.

Как писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Белого дома Джо Байдена помочь стране стать членом НАТО. Он назвал политика «хорошим другом» Киева, попросил его «сделать больше» для урегулирования конфликта в Донбассе и сдерживания Москвы. Украинский лидер заявил, что Киеву нужно «больше денег и оружия».