Зеленский: ВСУ начнут контрнаступление без западной авиации

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины начнут контрнаступление без западной авиации, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, чьи слова приводятся в Telegram-канале Офиса президента страны.Он подчеркнул, что у армии больше нет времени на ожидание, поэтому войска начнут операцию раньше поставок.

Времени затягивать больше нет, поэтому мы начнем до того, как у нас появятся западные истребители, — написал Зеленский.

При этом он признал, что современная авиация помогла бы войскам в контрнаступлении. В то же время Зеленский ответил, что в том случае, если Запад не предоставит ВСУ истребители F-16, то украинская армия будет терять больше солдат. По словам президента Украины, это может только «тормозить процессы».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Министерство здравоохранения Украины закупило порядка 26 тысяч мешков для трупов перед началом возможного контрнаступления ВСУ. По данным с сайта госзакупок, заказы уже выполнены.

Telegram-канал WarGonzo ранее опубликовал интервью предпринимателя Евгения Пригожина журналисту Семену Пегову, в котором бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению. По его словам, Вооруженные силы Украины начнут его до 15 мая.