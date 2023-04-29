Пригожин назвал дату контрнаступления ВСУ Пригожин: ВСУ начнут контрнаступление до 15 мая

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Telegram-канале WarGonzo опубликовал интервью предпринимателя Евгения Пригожина журналисту Семену Пегову, в котором бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению. По его словам, Вооруженные силу Украины начнут его до 15 мая.

Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые ей необходимо было решить. Может быть, 9 мая они нам дадут передохнуть, но до 15-го наступление будет просто вот 100%, — сказал Пригожин.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина, предположившего, что войска Украины пойдут в контрнаступление после 2 мая. Предприниматель объяснял неготовность ВСУ начать наступление затянувшимися дождями, но 2 мая, по его словам, они должны прекратиться, и еще неделю нужно будет переждать, пока высохнет почва. Бизнесмен не исключал, что украинская армия начнет двигаться уже 9 мая, чтобы «испортить праздник». Пригожин отмечал, что ВСУ «готовы идти и резать фланги», несмотря на нехватку боеприпасов, поэтому контрнаступление, по его мнению, неизбежно.

Между тем скандинавские СМИ распространили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что в ходе наступления ВСУ планируется захватить Крым. По его словам, успех операции будет зависеть от поставок оружия Западом.