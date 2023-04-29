На Украине закупили тысячи мешков для трупов перед контрнаступлением ВСУ Mash: Минздрав Украины закупил около 26 тысяч мешков для трупов перед контрнаступлением ВСУ

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Министерство здравоохранения Украины закупило порядка 26 тысяч мешков для трупов перед началом возможного контрнаступления ВСУ, сообщает Telegram-канал Mash. По данным с сайта госзакупок, заказы уже выполнены.

Последние заявки на покупку черных мешков поступили в марте и апреле. Для Киевской горбольницы было выделено 50 тысяч гривен, на Харьковскую ГКБ № 13 — 46 тысяч гривен. Из расчета 100 гривен за мешок, Киевский госпиталь получит 500 мешков, а Харьковская ГКБ — 460.

Кроме того, Mash сообщает о закупке 25 тысяч «транспортных мешков» на 2,5 млн гривен, о предназначении которых нигде не указано. Отмечается, что каждый из мешков способен выдержать 200 килограммов.

Telegram-канал WarGonzo ранее опубликовал интервью предпринимателя Евгения Пригожина журналисту Семену Пегову, в котором бизнесмен, связанный с ЧВК «Вагнер», заявил о готовности ВСУ к контрнаступлению. По его словам, Вооруженные силы Украины начнут его до 15 мая.

Между тем издание Bild сообщило, что специалисты бундесвера тренируют бойцов спецназа ВСУ на военных базах для подготовки к планируемому контрнаступлению. Украинских солдат готовят к локальным и городским боям, к штурму укрепленных позиций ВС РФ, а также к действиям в тылу.