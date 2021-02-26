Зеленский временно отстранил от обязанностей главу Конституционного суда

https://static.news.ru/photo/636f1f52-7856-11eb-bc33-96000091f725_660.jpg Александр Тупицкий Фото: ccu.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения своих обязанностей с 28 февраля сроком на месяц.

Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц, — говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

Ранее Конституционный суд Украины обвинил президента страны Владимира Зеленского в превышении полномочий. В суде считают, что глава государства вышел за рамки своих конституционных полномочий, подписав указ об отстранении главы КС Украины от должности судьи. В декабре 2020 года президент на два месяца отстранил Александра Тупицкого от занимаемой должности из-за подозрений в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. При этом подчёркивалось, что это не увольнение, а временная мера.

Ранее против Тупицкого возбудили несколько уголовных дел, в том числе о самовольном занятии земельного участка в Крыму и государственной измене. Глава Конституционного суда подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но сообщил, что не знает, как его задекларировать на Украине.

В ноябре судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту страны Владимиру Зеленскому войной, если КС будет распущен согласно желанию главы государства. По его мнению, если в Верховной раде наберётся нужное число депутатов для принятия законопроекта о роспуске Конституционного суда, то произойдёт «распад Украины и война». Больше, считает судья, это решение никто не поддержит, а политические силы страны дадут отпор «узурпации власти».

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля, писал NEWS.ru.