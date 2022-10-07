Зеленский раскрыл, что имел в виду под «превентивными ударами» по России Зеленский заявил, что под «превентивными ударами» по России он имел в виду новые санкции Запада

Фото: Ukraine Presidents Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что говоря о «превентивных ударах» по России, он имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны, передает Би-би-си. Украинский лидер добавил, что ранее был неправильно понят, а Россия якобы начала использовать его высказывания «в выгодном для себя ключе и ретранслировать их по другим направлениям».

Мир может представить санкционный пакет в таком случае и сделать все возможное, чтобы они (Россия. — NEWS.ru) покинули [Запорожскую] атомную электростанцию, — сказал Зеленский.

6 октября Зеленский во время выступления в австралийском Институте Лоуи потребовал от НАТО нанести превентивный удар по России. По словам украинского лидера, на этот шаг необходимо пойти, чтобы исключить возможное применение ядерного оружия РФ.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание Владимира Зеленского о необходимости превентивного удара НАТО по РФ, заявила, что Запад разжигает ядерную войну. Она подчеркнула, что марионеточный и неуравновешенный Зеленский превратился в «монстра, руками которого могут уничтожить планету».