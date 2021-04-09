Зеленский почтил память погибших в нацистских концлагерях

https://static.news.ru/photo/cd5234d0-9aad-11eb-b0da-96000091f725_660.jpg Фото: Офіс Президента/twitter.com

Глава Украины Владимир Зеленский посетил Мемориальный комплекс «Бабий Яр» в Киеве 11 апреля. Визит приурочен к Международному дню освобождения узников нацистских концлагерей. Политик поставил к монументу корзину цветов.

Возложение прошло и к памятному знаку погибшим в Сырецком концлагере и знаку «Память ради будущего» в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр», говорится на официальном сайте руководителя Украины.

В нынешние непростые и тревожные времена украинцы и весь цивилизованный мир должны продемонстрировать особое единство, чтобы больше никогда не допустить масштабной войны и даже возможности повторения подобных ужасов [Второй мировой войны], — передаёт офис президента страны.

Регулярные массовые расстрелы проводились нацистами в Бабьем Яру в 1941–1943 годах. В общей сложности там погибли свыше 100 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что после правления Владимира Зеленского Украину ожидает период «руин и погромов». По её словам, эпоха «застоя», известная по временам СССР, в сфере инфраструктуры никуда не делась.

Савченко добавила, что Украина в плане управления государством живёт в постоянной «перестройке». Когда Зеленский оставит свой пост, страна окажется в руинах, уверена политик.