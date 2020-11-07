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Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах

22:33, 07 ноября 2020
Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидату на пост главы США Джо Байдену, который объявил о своей победе на выборах. Он поздравил политика с новой должностью.

Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами, — подчеркнул он.

Политик отметил, что Киев и Вашингтон всегда сотрудничали в вопросах торговли, безопасности, инвестиций, борьбы с коррупцией и демократии. Также он поздравил Камалу Харрис, которая в команде Байдена займёт место вице-президента.

Наша дружба становится только крепче!написал он в Twitter.

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.

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