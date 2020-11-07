Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах

https://static.news.ru/photo/ec256752-2130-11eb-864e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидату на пост главы США Джо Байдену, который объявил о своей победе на выборах. Он поздравил политика с новой должностью.

Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами, — подчеркнул он.

Политик отметил, что Киев и Вашингтон всегда сотрудничали в вопросах торговли, безопасности, инвестиций, борьбы с коррупцией и демократии. Также он поздравил Камалу Харрис, которая в команде Байдена займёт место вице-президента.

Наша дружба становится только крепче! — написал он в Twitter.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris ! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates . and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.