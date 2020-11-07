Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к кандидату на пост главы США Джо Байдену, который объявил о своей победе на выборах. Он поздравил политика с новой должностью.
Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами, — подчеркнул он.
Политик отметил, что Киев и Вашингтон всегда сотрудничали в вопросах торговли, безопасности, инвестиций, борьбы с коррупцией и демократии. Также он поздравил Камалу Харрис, которая в команде Байдена займёт место вице-президента.
Наша дружба становится только крепче! — написал он в Twitter.
Congratulations to @JoeBiden@KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!
Ранее Байден заявил, что победил на выборах и стал избранным президентом США. До этого о победе политика говорили в CNN, NBC, Associated Press и Fox News. При этом Трамп заявил, что Байден торопится с объявлением себя победителем.
Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.
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