Зеленский попросил «Бухарестскую девятку» предоставить военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к «Бухарестской девятке» с просьбой об оказании военной помощи Украине и санкциях против России. В своём Twitter он написал, что обсудил этот вопрос с главой Польши Анджеем Дудой. Ранее Зеленский заявил, что его страна нуждается в создании антивоенной коалиции, чтобы «посадить Россию за стол переговоров».

Обратился к «Бухарестской девятке» по поводу оборонной помощи, санкций, — отметил Зеленский.

«Бухарестская девятка» включает девять европейских стран — Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины и пригрозил ввести «самый жёсткий» пакет санкций. Ограничительные меры затронут 70% банковского рынка РФ и ключевые госкомпании, включая оборонный сектор. О введении санкций в отношении российских банков объявил президент США Джо Байден. Аналогичные меры приняты в Канаде, а австралийские ограничительные меры коснутся российских «олигархов» и депутатов Госдумы.