Зеленский попросил сократить список военных профессий для женщин

Сократить перечень профессий, согласно которому женщин берут на воинский учёт, попросил министра обороны Украины Алексея Резникова президент страны Владимир Зеленский, говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса главы государства.

Ранее на сайте была зарегистрирована петиция к главе государства с просьбой отменить приказ о постановке украинских женщин на воинский учёт. Обращение набрало необходимое для рассмотрения количество голосов.

Я обратился к министру обороны Украины А. Резникову с просьбой безотлагательно и комплексно проработать поднятый в петиции вопрос, уделив особое внимание решению таких вопросов, в частности: существенному уточнению (сокращению) перечня специальностей и/или профессий, смежных соответствующей военно-учётной специальности, согласно которому женщины берутся на воинский учёт военнообязанных, с учётом реальных потребностей обороны государства, — говорится в сообщении на сайте.

Также Зеленский попросил главу Минобороны проработать вопрос внедрения цифровых технологий в процедуре постановки на учёт, чтобы женщинам было не нужно лично присутствовать в территориальных центрах комплектования.

Еще одна просьба президента — урегулирование вопроса о порядке прохождения медосмотра.

Согласно новой инициативе украинского правительства, под воинский учёт теперь могут попасть беременные и женщины с маленькими детьми. Согласно указу, будет введён новый список профессий, представительницы которых должны встать на воинский учёт. Как и в случае с мужчинами, будут учитываться состояние здоровья женщин, а также семейное положение.