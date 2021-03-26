Зеленский отменил указ о назначении на должность судьи главы КС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ, которым глава Конституционного суда страны Александр Тупицкий назначался на должность судьи.
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Тупицкий занимал должность судьи КС Украины с 2013 года. Вместе с ним с поста судьи смещён Александр Касминин, проработавший примерно тот же срок.
Как писал NEWS.ru, что Зеленский временно отстранял Тупицкого от обязанностей главы КС из-за подозрений в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. Суд расценил это как превышение главой государства своих полномочий.
Ранее КС Украины отменил ряд ключевых статей антикоррупционного законодательства, которые касаются незаконного обогащения, недостоверного декларирования, а также полномочий Национального антикоррупционного бюро. У дома Тупицкого прошла акция протеста, участники которой пригрозили ему виселицей.