КС Украины обвинил Владимира Зеленского в превышении полномочий

https://static.news.ru/photo/55334a86-4aa1-11eb-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Конституционный суд Украины обвинил президента страны Владимира Зеленского в превышении полномочий.

В суде считают, что глава государства вышел за рамки своих конституционных полномочий, подписав указ об отстранении главы КС Украины от должности судьи.

Накануне Зеленский на два месяца отстранил Александра Тупицкого от занимаемой должности из-за подозрений в подкупе свидетеля и даче заведомо ложных показаний. При этом подчеркивалось, что это не увольнение, а временная мера.

Ранее против Тупицкого возбудили несколько уголовных дел, в том числе о самовольном занятии земельного участка в Крыму и государственной измене. Глава Конституционного суда подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но сообщил, что не знает, как его задекларировать на Украине.

В ноябре судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту страны Владимиру Зеленскому войной, если КС будет распущен согласно желанию главы государства. По его мнению, если в Верховной раде наберётся нужное число депутатов для принятия законопроекта о роспуске Конституционного суда, то произойдёт «распад Украины и война». Больше, считает судья, это решение никто не поддержит, а политические силы страны дадут отпор «узурпации власти».

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля, писал NEWS.ru.