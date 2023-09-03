Зеленский назначит нового министра обороны Украины Зеленский решил уволить Резникова с поста министра обороны Украины

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Министру обороны Украины нужно покинуть свой пост, так как ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, должность Резникова должен занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях, — написал украинский лидер.

Зеленский выразил надежду, что в парламенте поддержат кандидатуру Умерова. Голосование должно состояться на следующей неделе.

О том, что Резников уходит с поста министра обороны Украины, объявлялось еще в феврале. Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия тогда заявил, что военное ведомство возглавит нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов, а Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

В украинских СМИ в последнее время участились сообщения об отставке главы оборонного ведомства. В августе их прокомментировал и сам Резников. Он отметил, что решения такого рода принимает президент страны Владимир Зеленский.