На Украине объявили об уходе Резникова с поста министра обороны В партии Зеленского объявили о замене Резникова в Министерстве обороны Украины на Буданова

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Резников

Алексей Резников уходит с поста министра обороны Украины, написал в своем Telegram-канале глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. По его словам, военное ведомство возглавит нынешний руководитель военной разведки Кирилл Буданов.

Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества. Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени, — написал Арахамия.

1 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко решил покинуть свой пост и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он поблагодарил Зеленского за оказанное доверие. До этого свой пост оставил советник главы офиса президента Алексей Арестович.

Впоследствии стало известно, что в отставку подал заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, который отвечал за материально-техническое обеспечение вооруженных сил республики.