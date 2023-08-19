Резников оценил вероятность отставки с поста министра обороны Украины Резников заявил, что может подать заявление об отставке

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил Telegram-каналу Klymenko Time, что может подать в отставку. Он отметил, что решения такого рода принимает президент страны Владимир Зеленский.

Могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки, — сказал он.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее сообщил, что Резников стал токсичной фигурой для киевских властей из-за коррупционного скандала, связанного с закупкой продуктов для военных. По его словам, по этой причине офис Зеленского решил удалить Резникова за рубеж, назначив его послом в Великобритании.

Олейник подчеркнул, что Минобороны Украины отвечает не за ведение боевых действий, а за снабжение ВСУ. Он добавил, что американские специалисты пытаются отследить, чтобы поставленное на Украину вооружение не оказалось на черном рынке, «хотя оно туда все равно попадает в больших количествах».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленский вернулся к поиску замены Резникова. Глава государства провел переговоры с потенциальными кандидатами на эту должность.