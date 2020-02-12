Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут обсудить ситуацию в Донбассе до очередной встречи в «нормандском формате». Об этом заявил глава администрации украинского лидера Андрей Ермак.
Он уточнил, что окончательное решение о встрече с российским президентом будет принимать Зеленский. Пока договорённости о переговорах нет, но такая возможность не исключается, если диалог станет шагом к урегулированию конфликта в Донбассе,
Ранее NEWS.ru писал о впечатлении Зеленского от разговора с Путиным в рамках «нормандского» саммита в Париже. Он выразил уверенность в том, что российский лидер понимает необходимость прекращения войны на востоке Украины.
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