https://static.news.ru/photo/9bcaa06a-4d82-11ea-ae30-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут обсудить ситуацию в Донбассе до очередной встречи в «нормандском формате». Об этом заявил глава администрации украинского лидера Андрей Ермак.

Он уточнил, что окончательное решение о встрече с российским президентом будет принимать Зеленский. Пока договорённости о переговорах нет, но такая возможность не исключается, если диалог станет шагом к урегулированию конфликта в Донбассе, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее NEWS.ru писал о впечатлении Зеленского от разговора с Путиным в рамках «нормандского» саммита в Париже. Он выразил уверенность в том, что российский лидер понимает необходимость прекращения войны на востоке Украины.