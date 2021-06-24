Зеленский допустил референдум по разрыву с Донбассом

В случае если урегулирование вооружённого конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть, может быть проведён государственный референдум по вопросу Донбасса. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины. <...> Если не получатся любые альтернативные договорённости с США, с Россией и параллельно в «нормандском формате», <...> то за «стену» будет голосовать народ Украины, — сказал Зеленский.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 год после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирования ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой Нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о важности прямого диалога Киева, Донецка и Луганска. По мнению дипломата, ситуация может быть урегулирована только на основе полного и последовательного выполнения Минских соглашений.