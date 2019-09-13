Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия», заявил, что с опасением относится к идее введения миротворцев в Донбасс.
Очень аккуратно отношусь к теме миротворцев. Не хочу, чтоб у нас с Донбассом был сценарий Абхазии или Приднестровья, — цитирует ТАСС главу государства.
Ранее News.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко добивался введения в Донбасс миротворцев ООН. Лидер России Владимир Путин поддержал данную идею, но отметил, что речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Украина настаивала на более широких полномочиях для миссии, а также на её размещении на всей территории вплоть до российских границ.