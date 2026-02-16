Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб Заминированный в Киеве автомобиль взорвался у здания СБУ

Военнослужащий ВСУ, ранее самовольно покинувший свою часть, устроил подрыв заминированного автомобиля у здания Службы безопасности Украины в Киеве, сообщает Telegram-канал украинской спецслужбы. Для исполнения замысла он привлек 29-летнего жителя Киева. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности по горячим следам задержала <…> взорвавших автомобиль неподалеку от одного из зданий СБУ 11 февраля этого года, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о взрыве фургона Peugeot Partner в Голосеевском районе Киева. Украинская полиция пришла к выводу, что злоумышленники нашли ветерана, которому предложили $2,3 тыс. (178,6 тыс. рублей) на приобретение автомобиля и его оснащение для эвакуации раненых. Мужчина купил фургон, установил в нем кислородные баллоны, носилки и средства связи, после чего передал машину заказчикам. Детонация произошла преждевременно, поэтому никто не пострадал.

До этого стало известно о взрыве автомобиля на парковке около административного здания на Рябиновой улице в Москве. Речь идет о машине Mercedes ML350, у которой выбило стекла. По словам очевидцев, машина полностью сгорела.