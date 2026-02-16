Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 16:57

Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб

Заминированный в Киеве автомобиль взорвался у здания СБУ

Полиция Украины Полиция Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Военнослужащий ВСУ, ранее самовольно покинувший свою часть, устроил подрыв заминированного автомобиля у здания Службы безопасности Украины в Киеве, сообщает Telegram-канал украинской спецслужбы. Для исполнения замысла он привлек 29-летнего жителя Киева. Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы.

Служба безопасности по горячим следам задержала <…> взорвавших автомобиль неподалеку от одного из зданий СБУ 11 февраля этого года, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о взрыве фургона Peugeot Partner в Голосеевском районе Киева. Украинская полиция пришла к выводу, что злоумышленники нашли ветерана, которому предложили $2,3 тыс. (178,6 тыс. рублей) на приобретение автомобиля и его оснащение для эвакуации раненых. Мужчина купил фургон, установил в нем кислородные баллоны, носилки и средства связи, после чего передал машину заказчикам. Детонация произошла преждевременно, поэтому никто не пострадал.

До этого стало известно о взрыве автомобиля на парковке около административного здания на Рябиновой улице в Москве. Речь идет о машине Mercedes ML350, у которой выбило стекла. По словам очевидцев, машина полностью сгорела.

взрывы
СБУ
Киев
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко отреагировал на слухи об отказе от участия в Совете мира
Тела двух детей нашли на месте сгоревшего дома
В МИД ответили желающим «запереть российский флот»
В МИД оценили перспективы российско-американского диалога
Рябков ответил, когда российская делегация вылетит на переговоры в Женеву
Эстония пригрозила России в случае конфликта
«Обглоданная Олимпиада»: известный хоккеист раскритиковал ОИ в Италии
Разгром «Скалы» и туманный штурм Покровки: новости СВО на вечер 16 февраля
Гигантская пробка парализовала М-4 «Дон»
«Вот их план!»: во Франции раскритиковали план по совместной обороне ЕС
Заминированный автомобиль взорвался у здания украинских спецслужб
Россиянам назвали альтернативное направление для отдыха вместо Кубы
«Давно такого не видел»: Плющев оценил уровень хоккея на Олимпиаде-2026
Военный эксперт оценил ядерные амбиции Польши
В российском городе памятник отправили за решетку
В одной стране ЕС столкнулись с нехваткой дров из-за холодной зимы
Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене
В Госдуме придумали, как защитить природные заказники
Путин наделил Собянина новыми полномочиями
«Их жизни разрушены»: НАТО обвинили в обогащении на страданиях украинцев
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.