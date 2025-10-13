Президент США Дональд Трамп будет склонять украинского коллегу Владимира Зеленского к переговорам с Россией с помощью компромата, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, у главы Белого дома нет другого выбора, если он планирует вновь баллотироваться на выборах.

По поводу появления компромата — мне кажется, это попытка принудить Зеленского к переговорам [с Россией]. Я всегда говорил, что ключ к коррупции американских демократов лежит в Украине. У Трампа не будет другого выхода, иначе они его съедят и все его окружение в случае победы в 2028 году. Поэтому закопать их можно будет только через самый простой и прямой путь — через систему коррупции на Украине. Они кормились там все, начиная с семьи Клинтонов и заканчивая другими, — отметил Марков.

Эксперт отметил, что хищение средств на Украине продолжается более четверти века с момента начала финансирования. По его мнению, единственный способ разоблачить «демократическую» группу — это выявить все коррупционные схемы в стране.

Ранее сообщалось, что компания Fire Point, связанная с Зеленским и его руководителем офиса Андреем Ермаком, подозревается в хищении средств, выделенных на укрепление украинской системы ПВО. После ударов ВС РФ, украинское военное командование подверглось критике за неспособность защитить территорию от дронов и ракет.