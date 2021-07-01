Захарова иронично отреагировала на слова Зеленского о русских и украинцах

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своём Telegram-канале написала ироничный пост, в котором она прокомментировала высказывание украинского президента Владимира Зеленского о русских и украинцах.

Ранее национальный лидер Украины ответил на слова российского президента Владимира Путина о едином народе русских и украинцев. По его словам, нечто общее может появиться между двумя народами в будущем, но для этого следует остановить «тотальное разделение между странами».

Захарова, в свою очередь, напомнила в своём посте слова Зеленского из интервью 2014 года. Тогда он как раз говорил, что украинцы и русские являются одним народом.

В том же интервью 2014 года Зеленский сказал, обосновывая свою мысль об одном народе украинцев с русскими: «Мы же не идиоты!» Очевидно, за семь лет многое изменилось, — написала официальный представитель МИД РФ.

Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в интервью Первому каналу слова украинского лидера Владимира Зеленского, который отказался считать украинцев и русских одним народом.