Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

Бывший украинский президент Пётр Порошенко, который заразился COVID-19, покинул стационар. Об этом сообщила его пресс-служба.
Сегодня Петра Порошенко выписали из больницы по мере улучшения состояния здоровья, – отметили в представительстве экс-лидера Украины.
О заражении Порошенко стало известно 29 сентября. Через несколько дней его госпитализировали в одну из больниц Киева. Порошенко тогда было диагностировано двустороннее воспаление лёгких. Осложняло лечение и то, что он болен сахарным диабетом.
Ранее жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина заявила, что политик тяжело переносит болезнь, в отличие от их дочери, которая тоже заразилась COVID-19. 11 октября источник в окружении Порошенко сообщил, что состояние бывшего президента Украины улучшилось.
Как писал NEWS.ru, руководитель фракции «Единая России» в Госдуме Сергей Неверов перешёл на удалённый режим работы из-за коронавируса.
Добавьте наши новости в избранные источники