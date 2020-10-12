Заболевшего коронавирусом Порошенко выписали из больницы

https://static.news.ru/photo/fa888bde-0c78-11eb-8019-fa163e074e61_660.jpg Петр Порошенко Фото: Петро Порошенко/facebook.com

Бывший украинский президент Пётр Порошенко, который заразился COVID-19, покинул стационар. Об этом сообщила его пресс-служба.

Сегодня Петра Порошенко выписали из больницы по мере улучшения состояния здоровья, – отметили в представительстве экс-лидера Украины.

О заражении Порошенко стало известно 29 сентября. Через несколько дней его госпитализировали в одну из больниц Киева. Порошенко тогда было диагностировано двустороннее воспаление лёгких. Осложняло лечение и то, что он болен сахарным диабетом.

Ранее жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина заявила, что политик тяжело переносит болезнь, в отличие от их дочери, которая тоже заразилась COVID-19. 11 октября источник в окружении Порошенко сообщил, что состояние бывшего президента Украины улучшилось.

Как писал NEWS.ru, руководитель фракции «Единая России» в Госдуме Сергей Неверов перешёл на удалённый режим работы из-за коронавируса.