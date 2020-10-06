Болеющему COVID-19 Порошенко стало хуже

https://static.news.ru/photo/fddcbb3a-087b-11eb-b53c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петро Порошенко/facebook.com

Жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина заявила, что состояние здоровья её супруга, заразившегося коронавирусом, ухудшилось.

Экс — первая леди в интервью журналистке Янине Соколовой для её YouTube-канала сообщила, что у мужа двустороннее воспаление лёгких. Он госпитализирован и получает необходимый комплекс лечения, однако в последнее время у него «ухудшилось состояние крови — она очень густая». По словам женщины, врачи испытывают проблемы с тем, чтобы взять анализ. Марина Порошенко добавила, что их дочь, также заразившаяся коронавирусом, переносит инфекцию легче.

О госпитализации Петра Порошенко с COVID-19 в одну из киевских клиник стало известно 3 октября, писал NEWS.ru.

За время пандемии на Украине выявлено 239 337 случаев заражения коронавирусом, жертвами инфекции стали 4597 человек.