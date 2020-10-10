Источник рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Порошенко

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Состояние бывшего президента Украины, заразившегося коронавирусом, улучшилось.

Ему лучше, — сообщил «Украинской правде» источник в окружении экс-главы государства.

Ранее жена бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина заявила, что состояние здоровья её супруга, заразившегося коронавирусом, ухудшилось. Экс первая леди в интервью журналистке Янине Соколовой для её YouTube-канала сообщила, что у мужа двустороннее воспаление лёгких. Он госпитализирован и получает необходимый комплекс лечения, однако в последнее время у него «ухудшилось состояние крови — она очень густая». По словам женщины, врачи испытывают проблемы с тем, чтобы взять анализ. Марина Порошенко добавила, что их дочь, также заразившаяся коронавирусом, переносит инфекцию легче.

О госпитализации Петра Порошенко с COVID-19 в одну из киевских клиник стало известно 3 октября, писал NEWS.ru.