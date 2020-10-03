Экс-президент Украины Порошенко госпитализирован с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2b2e61ca-0579-11eb-84e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Врачи госпитализировали бывшего президента Украины Петра Порошенко, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в одну из больниц Киева. Об этом сообщила супруга политика.

Пётр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью, — отметила Марина Порошенко в видеообращении, опубликованном на странице «Европейской солидарности» в Facebook.

Она добавила, что коронавирусом заболела также их общая дочь. По её словам, больницы не справляются с нагрузкой. В медучреждениях не хватает коек и реанимационного оборудования.

11 марта ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. С тех пор болезнь продолжает распространяться по всему миру. Её, по последним данным, обнаружили более чем у 34,8 млн человек, большая часть из них — 26 млн — уже вылечились.

В конце августа — начале сентября коронавирусной инфекцией переболела экс-премьер Украины, а ныне депутат Верховной рады Юлия Тимошенко. Заболевание у политика протекало в тяжёлой форме, ей даже требовалась госпитализация, писал NEWS.ru.