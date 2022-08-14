WP узнал о призыве стран восточного блока НАТО ускорить им поставки оружия

Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Артиллерийская ракетная система HIMARS

Союзники США на восточном фланге НАТО считают себя наиболее уязвимыми перед Россией и требуют наращивания поставок вооружения и расширения присутствия американских войск в регионе, передает газета The Washington Post (WP)​​​​​​. Отмечается, что они настаивают на ускорении реализации заключенных ранее оборонных контрактов.

HIMARS, Reaper, контрбатарейные радары — это то, что нам понадобится больше всего с точки зрения военной смертоносной мощи, которая неизбежно потребуется для сдерживания России, — заявил в интервью генеральный секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм.

В то же время в Варшаве считают, что ускорение Вашингтоном поставок вооружений Польше способствовало бы повышению обороноспособности страны. По сведениям WP, республика ожидает ракетные комплексы Patriot, HIMARS, истребители F-16 и танки Abrams. Газета уточняет, что глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох накануне обсуждал с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном необходимость более оперативной реакции американского оборонного производства на растущие угрозы.

WP указывает на то, что многие из стран НАТО за последние полгода поставляли Украине оружие из собственных запасов. Источник газеты в американском оборонном ведомстве заявил, что европейским странам в какой-то момент потребуется восполнить утраченный оборонный потенциал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал у НАТО больше оружия и денег. По его словам, Киеву требуется $5 млрд ежемесячно — такая поддержка, по мнению главы республики, то, что нужно «всему Альянсу, всему евро-атлантическому сообществу»