Welt: в ФРГ пособия пострадавшим от COVID-19 могли попасть к исламистам

https://static.news.ru/photo/5b3ae3ee-84a3-11eb-b020-96000091f725_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

В Берлине порядка 60 человек, причастных к связям с исламистами, могли получить финансовую поддержку из-за закрытого на время карантина бизнеса.

Как сообщило издание Welt со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в общей сложности данным лицам было переведено до €1 млн. Пока неизвестно, сколько именно из этой суммы было получено обманным способом.

Кроме того, отмечается, что сейчас установлены, по крайней мере, три случая, когда денежные пособия могли быть использованы для прямого финансирования исламистских группировок на Ближнем Востоке.

В Германии из-за карантинного режима, установленного осенью 2020 года, барам и ресторанам до сих пор запрещено принимать посетителей. Владельцы бизнеса могут рассчитывать на пособие от государства. В частности, ресторанам выплачивают до 75% от задекларированной выручки, которая была получена за каждый месяц прошлого года.

Как писал ранее NEWS.ru, в Италии организованные преступные группировки начали оказывать денежную помощь представителям малого и среднего бизнеса на фоне масштабного экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. По данным местных СМИ, криминальные круги не руководствуются милосердием. Мафия пытается поставить получателей своих «пособий» под контроль и в дальнейшем использовать их для отмывания средств. Преступники после оказания помощи возвращаются к своим традиционным методам общения с бизнесменами, например, запугиванию.