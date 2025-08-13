Украинцев, подвергшихся насильственной мобилизации, могут убивать для последующей продажи органов, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, в этом кроется причина якобы отправки на фронт негодных к военной службе.

Много вопросов связано с пропажей без вести. Хватают ТЦК (территориальный центр комплектования на Украине, аналог военкомата. — NEWS.ru), вроде идет речь о насильственной мобилизации, но никто еще не разобрался в этом вопросе. Говорят: «Зачем хватают больных, непригодных к службе?» Это как раз тот самый случай. Людей якобы хватают для отправки на фронт, а на самом деле отправляют в другие места. Их использовать могут по-разному. Могут убить и взять на органы или пристроить как инвалида на работу в каком-то условном подвале, где он будет бесправен и делать все, что скажут. Может быть, людей перекупают, — отметил Перенджиев.

Как подчеркнул политолог, большое количество пропавших без вести на Украине связано с тем, что погибших бойцов тоже используют для продажи органов. По его словам, украинские власти скрывают тела от родственников, чтобы они не увидели этих манипуляций.

Если [мобилизованный] попадет на фронт, то там есть свои механизмы, чтобы человек быстрее стал трупом. Потому что прямо на фронте тоже делается такая работа: где тела не собирают, их оставляют, вырезают органы и дальше оставляют гнить. Это удобно для них: если что, можно свалить на русских. С другой стороны, почему их еще не собирают? Не только из-за того, что показывают большие потери и что надо родственникам платить, а просто родственники тоже увидят, что с телами что-то не так. Поэтому стараются где-то тела просто присыпать, чтобы они были менее заметны, дальше разлагались и в конечном итоге исчезали, — объяснил Перенджиев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может мобилизовать 18-летних уже в этом году. По его словам, Запад давно настаивает на этом шаге и у украинского лидера нет другого выбора. Он отметил, что снижение призывного возраста до 18 лет в стране может привлечь десятки тысяч новых военнослужащих.