Вымогавших у россиян деньги мошенников задержали в Испании

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Испанская полиция задержала группу мошенников, которая занималась вымогательством средств у выходцев из России под предлогом прекращения уголовного преследования.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники выдавали себя за посредников с властями РФ. Выбрав жертву, они сообщали, что у них есть возможность инициировать или, наоборот, прекратить уголовное дело в отношении данного человека в России. В ряде случаев шантажисты подкрепляли свои слова поддельными полицейскими отчётами на имя испанских судей, содержащих информацию о якобы ведущемся расследовании. Свою «помощь» вымогатели оценивали в полмиллиона евро.

Операция по обезвреживанию преступной группы проводилась в Мадриде и Малаге. В числе её участников граждане РФ, Германии, Литвы, Сербии, Узбекистана, Украины и Эстонии. Одного из них задержали с поличным — в момент получения денег от одной из жертв шантажа.

В ходе обысков полиция изъяла большое количество драгоценностей, дорогих часов и сумок, а также наложила аресты на банковские счета и автомобили, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что суд обязал руководителя СКР Александра Бастрыкина провести проверку по факту вымогательства взятки экс-руководителем Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Александром Сорочкиным. В коррупции его обвинил бывший начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых сил и ЦСКА Михаил Барышев.