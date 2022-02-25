Вучич сообщил, что Сербия не будет вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград не будет присоединяться к санкциям против России из-за эскалации ситуации на Украине, передаёт РИА Новости. Ранее о новых рестрикциях в отношении России объявили в США, Канаде, в ряде европейских и азиатских государств.

Сербия не поддержит санкции Запада против России, — сообщил президент.

Совет по иностранным делам ЕС ранее 25 февраля принял второй пакет санкций, включая oграничительные меры против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях в отношении России в связи с проведением спецоперации в Донбассе. Вашингтон заблокирует счета крупных российских банков, в числе которых ВТБ, «Сбер», Газпромбанк, а также может сократить на 50% импорт высоких технологий в Россию.

Примеру США последовала Канада, которая ввела ограничения против 58 физических и юридических лиц. В их число попали депутаты Госдумы и ряд российских банков.

О присоединении к международным экономическим санкциям в отношении России заявили власти Тайваня, о введении новых ограничений сообщил премьер Японии Фумио Кисида, аналогичное заявление сделал глава правительства Австралии Скотт Моррисон.